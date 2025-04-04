Узбекистан предложил создание совместной Торгово-промышленной палаты Центральной Азии и ЕС

БАКУ /Trend/ – Узбекистан предложил создание совместной Торгово-промышленной палаты Центральной Азии и Европейского Союза с активным вовлечением частного сектора.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

"Мы также рассчитываем на поддержку европейских партнеров в новой инициативе - запуске инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в таких областях, как "зеленая" энергия, инновации, транспорт, инфраструктура и сельское хозяйство", - сказал он.

В числе новых предложений также была озвучена идея заключения многостороннего Соглашения по защите и продвижению инвестиций, принятие совместной региональной программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе для женщин-предпринимателей.

"В начале июня мы проведем в Ташкенте Инвестиционный форум в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития. В рамках этого мероприятия мы намерены представить текущий портфель проектов с ведущими европейскими компаниями и банками, общая стоимость которых превышает 30 миллиардов евро", - отметил Ш. Мирзиёев.

Он подчеркнул, что сегодня все крупнейшие бизнесмены, лидеры промышленности и инноваций Европы успешно работают в Узбекистане и других странах региона. Среди них такие корпорации, как Total, Siemens, Linde, Airbus, ADF и многие другие.

Также Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что ранее подписанное соглашение о создании офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте станет стимулом для притока прямых инвестиций из стран ЕС в Центральную Азию.

"Мы готовы принять в Узбекистане следующий Экономический форум и Форум инвесторов по транспортной связанности", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент также подчеркнул важность расширения технической помощи со стороны Европейского Союза для увеличения потенциала экспортеров, создания лабораторий и центров стандартизации и сертификации.