Страны Центральной Азии и ЕС приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства

ТАШКЕНТ /Trend/ - Страны Центральной Азии и Европейский Союз (ЕС) приняли совместную декларацию, предусматривающую установление стратегического партнерства между двумя регионами.

Как передает в пятницу Trend, декларация была принята по итогам первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

Отметим, что 4 апреля в Самарканде под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялся первый саммит "Центральная Азия - Европейский Союз".

В мероприятии также приняли участие Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом, состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

Особое внимание было уделено вопросам расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота, продвижения совместных программ и проектов кооперации в области инноваций, "зеленой" энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики и цифровизации, продолжения активных обменов в области культуры, туризма, науки, образования и других приоритетных направлениях.