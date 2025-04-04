Узбекистан приложит все усилия для досрочного выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов - Президент Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Мы приложим все усилия для досрочного выполнения Узбекистаном обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов в рамках Парижского соглашения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на климатическом форуме в рамках саммита "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

Он отметил, что Узбекистан начал активный переход к ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития. Одним из ключевых направлений этого перехода является развитие "зеленой" энергетики.

"В ближайшие пять лет страна планирует довести долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54 процентов. Это позволит сократить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также заявил, что Узбекистан не собирается останавливаться на достигнутом. В частности, он предложил создать в Ташкенте Секретариат инициативы Евросоюза "Вода - Энергия - Изменение климата", который будет заниматься мобилизацией финансирования, технологий и компетенций для реализации экологически устойчивых проектов.

"Кроме того, в рамках реализации общих стратегических задач на форуме будет представлена Концепция "зеленого" развития региона. Я уверен, что ее принятие и последующая реализация создадут прочный фундамент для экологически ориентированного развития Центральной Азии", - добавил Мирзиёев.