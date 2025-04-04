Урсула фон дер Ляйен о ключевых направлениях партнерства ЕС с Центральной Азией

БАКУ /Trend/ - Европейский союз выстраивает стратегическое партнерство с Центральной Азией, сосредоточив внимание на четырех приоритетных направлениях.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита “ЕС- Центральная Азия” в городе Самарканд.

"Сегодня началась новая глава в отношениях между ЕС и Центральной Азией. Мы запускаем новое стратегическое партнерство. Это означает, что мы можем полагаться друг на друга, а это особенно важно в современном мире. Политическая воля для углубления сотрудничества ясна как никогда, и для старта нового этапа ЕС запустил инвестиционный пакет в рамках программы Global Gateway объемом 12 миллиардов евро, направленный на четыре ключевых области", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что первое направление - это транспорт. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нацелен на сближение регионов, а основным проектом является Транскаспийский транспортный коридор, в развитие которого Европейский союз инвестирует 10 миллиардов евро. Этот проект должен значительно улучшить транспортную инфраструктуру и облегчить торговлю между ЕС и Центральной Азией.

"Второе направление связано с климатом, энергией и водными ресурсами. Эти вопросы имеют решающее значение для защиты экосистемы региона. В рамках этой инициативы ЕС активно участвует в строительстве крупных гидроэлектростанций, например, Камбаратинская гидроэлектростанция, которые должны поддержать водную и энергетическую безопасность региона. Кроме того, ЕС приступил к созданию "зеленого" пояса в бассейне Аральского моря, чтобы вернуть жизнь в засушливые районы", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, третьим направлением является цифровизация. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность спутниковых технологий для предоставления интернета в самые отдаленные районы Центральной Азии.

"Мы хотим подключить отдаленные деревни, школы и больницы. Для этого ЕС использует свои мирового класса спутники для установки наземных станций в регионе", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она отметила четвертое направление - критически важные сырьевые материалы, которые играют ключевую роль в переходе к чистой экономике будущего. Центральная Азия обладает значительными запасами этих материалов, и ЕС предлагает справедливые условия для сотрудничества в этой сфере. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет строить местные цепочки добавленной стоимости для критических минералов, чтобы создать рабочие места в регионе и обеспечить, чтобы созданная в регионе ценность оставалась в регионе.

"Это наша концепция справедливого партнерства. Это подход Global Gateway. Я очень рада видеть, как наши партнеры настроены на реализацию этих масштабных проектов", - заключила Урсула фон дер Ляйен.