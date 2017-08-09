Президент Ирана назначил трех женщин на должности в правительстве

БАКУ /Trend/ - Президент Рухани в среду назначил Шахиндохта Молаверди на пост помощника президента по гражданским правам. Молаверди работал вице-президентом Ирана по делам женщин и семьи в первый срок президентства Рухани, сообщает IRNA.

Он также назначил Масуме Эбтекара, бывшую главу Организации по охране окружающей среды, на должность вице-президента Ирана по делам женщин и семьи.

Лайа Джонейди была назначена новым вице-президентом Ирана по правовым делам.

Заместитель президента по парламентским делам вчера представил список из 17 кандидатов на должности в новом кабинете министров Меджлису (парламенту Ирана).

В субботу 5 августа в здании иранского парламента прошла церемония инаугурации с участием 94 дипломатических делегаций и должностных лиц страны. Согласно конституции Ирана, в течение двух недель после официального вступления в должность, президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение недели после представления рассмотреть кандидатуры министров.

Напомним, 19 мая прошли 12-е действующие президентские выборы, на которых президент Ирана Хасан Рухани был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.

В 2013 году Рухани удалось набрать 50,68 % голосов и тем самым получить абсолютное большинство уже в первом туре.

В голосовании на выборах приняли участие более 41 миллион человек, обеспечив 73% явку. По результатам окончательных подсчетов Рухани набрал 22 013 миллиона голосов.