Протесты в Иране направлены против поддержки терроризма-Трамп

31 декабря 2017 19:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США внимательно следят за протестами в Иране, а также вновь обвинил руководство страны в поддержке терроризма - по его словам, именно эта поддержка и стала причиной протестов, передает РИА Новости.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят на предмет нарушения прав человека!" - написал Трамп в Twitter.

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