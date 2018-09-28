Иран и Германия обсудили СВПД

28 сентября 2018 16:33 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому в кулуарах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в пятницу ИРНА.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе по одностороннему выходу США из международной сделки с Ираном.

Министры иностранных дел Ирана и Германии также обсудили попытки Евросоюза и "Пятёрки" стран – посредниц ООН (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по обеспечению экономических интересов Ирана в рамках СВПД.

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода США из сделки. По итогам заседания глава МИД Ирана и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили с совместным заявлением. В нём отмечается, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Остальные участники сделки теперь уже "Пятёрки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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