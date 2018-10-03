Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже при новых санкциях

3 октября 2018 13:31 (UTC+04:00)

Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже в случае введения новых санкций. Об этом сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает в среду ТАСС.

"Если будут введены новые санкции, мы продолжим взаимодействие", - сообщил он в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ираном, он наш давний экономический партнер. Конечно, нужно находить дальше формы взаимодействия, чтобы реализовывать совместные проекты", - добавил Новак.

По словам Новака, он и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане находятся в постоянном контакте. Новак надеется, что 3 октября у них состоится встреча. "Мы с министром нефти господином Зангане в постоянном контакте. Мы обсуждаем наше сотрудничество, если он сегодня прилетит, мы найдем время для двусторонних контактов", - сказал Новак журналистам.

Напомним, Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ.

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