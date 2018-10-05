Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах

Иран и Россия обсуждают вопрос ведения торговли в национальной валюте вместо доллара. Об этом заявил Глава Центробанка Ирана Абдолнасер Хеммати по итогам переговоров с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщает в пятницу ИРНА.

"На данный момент, у нас расчеты порядка 25 процентов в торгово-экономическом обороте между двумя странами идут в национальных валютах, а не в долларах", - пояснил он.



Хеммати напомнил, что президенты России и Ирана договорились в Тегеране об увеличении объема торговли, "но для этого нужна поддержка банковских систем двух стран".



Он подчеркнул, что нет никаких ограничений на пути укрепления банковских связей между Тегераном и Москвой.



Кроме того, он добавил, что Ирано-российские экономические отношения не соответствуют нынешнему высокому уровню политических связей.



Глава Центробанка Ирана и председатель Банка России обсудили расширение сотрудничества в банковской сфере в рамках согласованной дорожной карты. Стороны, в частности, подчеркнули необходимость увеличения доли расчетов в национальных валютах, минуя доллар при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам. Кроме того, обсуждались такие вопросы, как возможности взаимодействия национальных систем платежных карт.

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