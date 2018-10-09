ЕС попытается убедить США не отключать Иран от SWIFT

Министры финансов стран Евросоюза попытаются убедить администрацию США не отключать Иран от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч финансовых институтов в более чем 200 странах. "Наш вопрос состоит в следующем: зачем убирать все электрические кабели из здания, если можно просто выключить свет, - заявил изданию на условиях конфиденциальности европейский дипломат. - Если можно определить, в отношении какого банка следует ввести санкции, нет необходимости принуждать SWIFT к отключению Ирана".

О таком подходе главы минфинов стран ЕС, по данным издания, намерены заявить на встречах с министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучином на стартующей во вторник ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали. Она продлится до 14 октября.

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