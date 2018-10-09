ЕС попытается убедить США не отключать Иран от SWIFT

9 октября 2018 11:10 (UTC+04:00)

Министры финансов стран Евросоюза попытаются убедить администрацию США не отключать Иран от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч финансовых институтов в более чем 200 странах. "Наш вопрос состоит в следующем: зачем убирать все электрические кабели из здания, если можно просто выключить свет, - заявил изданию на условиях конфиденциальности европейский дипломат. - Если можно определить, в отношении какого банка следует ввести санкции, нет необходимости принуждать SWIFT к отключению Ирана".

О таком подходе главы минфинов стран ЕС, по данным издания, намерены заявить на встречах с министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучином на стартующей во вторник ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали. Она продлится до 14 октября.

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