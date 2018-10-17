Президент Ирана призвал к развитию всеобщих связей с Катаром

17 октября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Рухани назвал Катар дружественной, братской и соседней страной, заявив, что близкие отношения Ирана и Катара выгодны региону и народам двух стран, передает в среду ИРНА.

Рухани во вторник на встрече с новым послом Катара в Тегеране указал на укрепление связей Тегерана и Дохи в последние годы, и заявил, что Иран призывает к полной безопасности и спокойствию в регионе и в Персидском заливе.

Глава иранского правительства назвал неприемлемым вмешательство других государств в дела соседных стран, заявив, что катарский народ должен решать сам свои вопросы.

Рухани также призвал к укреплению отношений между Ираном и Катаром в экономическом, банковском, туристическом, политическом и культурном секторах.

Новый посол Катара в Тегеране вручил свои верительные грамоты президенту Ирана, подчеркнув решимость Дохи к расширению связей с Тегераном в интересах двух народов.

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