Иран зарегистрировал 140 патентов в США. Об этом сообщил вице-президент Ирана по научным и техническим вопросам, передает в среду ИРНА.

"50 патентов были зарегистрированы в течение 1397 иранского года (начиался с 21 марта 2018 года)", сказал Сурена Саттари во время встречи с группой представителей элиты и ректоров университетов из северо-западной иранской провинции Западный Азербайджан.



"Ожидается, что к концу нынешнего иранского года число патентов достигнет 200, что сопоставимо с показателями Турции", добавил он.



Говоря о том, что поддержка элиты является одним из главных приоритетов правительства, Саттари сказал: "Правительство обеспечивает все расходы на регистрацию".



Он призвал преподавателей регистрировать свои вклады в качестве патентов, а не публиковать их в качестве статей.



Саттари подчеркнул, что развитие страны во многом зависит от элиты, и невнимание к ней нарушит процесс развития страны.



Открытие Научного и технологического парка провинции также было на повестке дня вице-президента в городе Урмия.

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