Снегопад в Иране привел к потере связи между жителями двух районов одной из провинций

29 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Потеряна связь между районами Маркези и Роз-о-Махру шахрестана Элигудерз иранской провинции Лурестан.

Об этом во вторник сказал İRNA губернатор шахрестана Элигудерз провинции Лурестан Хамид Кешкули, сообщает Trend.

По словам губернатора, снег высотой в два метра на перевале Геле-Бадуш привел к потере связи с 20 тысячью жителями двух районов Маркези и Роз-о-Махру шахрестана Элигудерз.

Кешкули отметил, что в течение года связь между жителями этих зон иранской провинции терялась несколько раз, что связано с расположением этих районов в горной зоне с холодным климатом и снежными зимами.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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