В Иране резко подорожали помидоры

БАКУ /Trend/ - Запрет на экспорт лука, введенный на днях в Иране, привел к снижению цен на данный продукт на 40 процентов.

Как сообщает Trend, об этом рассказал директор Тегеранской ассоциации торговцев фруктами и овощами Гасан Сахиби Геранди.

По словам Геранди, отмена запрета на экспорт помидоров четвертого апреля привела к их двухкратному подорожанию. Цена помидоров на внутреннем рынке выросла до 50 тысяч риалов (около 1.2 доллара). До отмены запрета на экспорт помидоры стоили около 20 тысяч риалов (менее 0.5 доллара).

Не так давно, министерство промышленности, добычи и торговли наложило запрет и на экспорт картофеля, в связи с его подорожанием.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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