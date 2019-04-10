Наводнения в Иране нанесли ущерб предприятиям по разведению рыбы на более чем $95 млн

БАКУ /Trend/ - Ливневые дожди и наводнения нанесли ущерб предприятиям по разведению рыбы Ирана в общей сложности на сумму четырех триллионов риалов (примерно 95 миллионов долларов).

Об этом в среду сказал ИРНА заместитель председателя по выращиванию водных животных Организации рыболовства Ирана Хусейн Абдуллахи, сообщает Trend.

По его словам, уничтожено три тысячи тонн рыбы.

Абдуллахи сказал, что в основном ущерб нанесен провинциям Лорестан и Чехармехаль и Бахтиария.

Зампред организации добавил, что министерство сельского хозяйства Ирана приняло меры в связи с этим вопросом, и за короткий период времени будет выплачена компенсация.

«В прошлом году (год в Иране начинается с 21 марта) на предприятиях по выращиванию водных животных было выращено более 500 тысяч тонн рыбы», - отметил Абдуллахи.

По его словам, 170 тысяч тонн таких животных составили форель, 45 тысяч тонн – креветки и мальки.

Абдуллахи добавил, что в прошлом году экспортирована продукция водных животных стоимостью более 500 миллионов долларов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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