Тегеран не обращался к Москве с просьбой продать комплексы С-400

10 июня 2019 11:59 (UTC+04:00)

Иран не обращался в России с просьбой о продаже ему зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы не запрашивали Россию насчет покупки комплексов С-400. Мы не считаем, что на данный момент они нам необходимы", - сказал он.

30 мая агентство Bloomberg сообщало, что Россия якобы отклонила заявку Ирана на приобретение С-400, опасаясь, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. На следующий день военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что РФ не получала заявок от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

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