Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений об инциденте в Оманском заливе

16 июня 2019 05:15 (UTC+04:00)

МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, послу был выражен "решительный протест" в связи с заявлениями министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который обвинил Тегеран "в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе". Как отметили в иранском МИД, данные утверждения "не соответствуют действительности".

Как сообщалось в опубликованном в пятницу заявлении Ханта, власти Великобритании практически не сомневаются, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Хант также заявлял, что доверяет оценке Госдепартамента, согласно которой к этим атакам причастен Иран.

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