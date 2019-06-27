Власти Ирана назвали условие для начала переговоров с США

Тегеран считает, что возобновление переговоров с Вашингтоном возможно в случае "перемирия" в экономической войне, которую США ведут в отношении Ирана. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иранских властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, первым шагом в улучшении отношений между странами должно стать разрешение Вашингтона на экспорт Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж.

Представитель Ирана, указывает Reuters, также заявил о необходимости возвращения к уровню экспорта нефти в европейские страны, существовавшего до введения антииранских санкций США. "Мы не просим европейцев инвестировать в Иран, - приводит агентство его слова. - Мы только хотим продавать нашу нефть".

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 26 июня в интервью телеканалу Al-Hadath отметил, что иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США.

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