МИД Ирана считает, что Помпео обеспокоен влиянием Зарифа на общественное мнение в США

15 июля 2019 10:49 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео обеспокоен тем, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорк может оказать влияние на американское общественное мнение. Такую точку зрения высказал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Помпео показал, что он обеспокоен воздействием на общественное мнение в США, которое может оказать рабочий визит Зарифа", - так Мусави прокомментировал прозвучавшее накануне заявление американского госсекретаря.

В воскресенье Помпео, комментируя решение о предоставлении Зарифу американской визы для участия в мероприятиях ООН, сказал, что "глава МИД Ирана использует американские свободы для того, чтобы приехать в США и распространять вредоносную пропаганду". "Это человек, поддерживающий режим, который сажает политических диссидентов и ужасно относится к женщинам", - цитирует газета The Washington Post госсекретаря США.

Власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). В воскресенье Зариф прибыл в Нью-Йорк.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что также в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел Зарифа.

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