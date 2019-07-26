Иран произвел запуск баллистической ракеты

26 июля 2019 06:02 (UTC+04:00)

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников из числа официальных лиц США, запуск был произведен в ночь на четверг. По версии телеканала, ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по свидетельству президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США 06:35
Лондон обеспечит безопасность национальных судов в Ормузском проливе
Другие страны 25 июля 17:07
Представитель иранского банка: Основная цель Ирана - снижение зависимости от нефти
Экономика 25 июля 16:48
Почему напряженность вокруг Ормузского пролива умеренно влияет на цены на нефть?
Энергетика 25 июля 15:20
Автобусы Баку-Нахчыван-Баку будут проезжать иранскую таможню без проверки (ФОТО)
Общество 25 июля 13:23
Иранская провинция рассчитывает на деловое партнерство с Туркменистаном
Бизнес 25 июля 11:09
Лента новостей
В Турции перевернулся миниавтобус: есть пострадавшие
Турция 07:12
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 07:00
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США 06:35
США продолжат переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет
США 05:49
Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 20 человек
Китай 05:14
В Чили в участке полиции взорвалась отправленная почтой бомба
Другие страны 04:38
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
В мире 04:16
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
В мире 03:33
Открытие фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку – зажигательные номера и экстравагантные сценические наряды (ФОТО)
Звёздный мир 03:28