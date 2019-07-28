Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят

Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если требования Тегерана не будут удовлетворены, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В свою очередь подчеркну, что мы продолжим сокращать свои обязательства до тех пор, пока требования Ирана не будут удовлетворены", - заявил Аракчи.

Он также добавил, что заседание совместной комиссии в Вене было "конструктивным".

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