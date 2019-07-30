Глава МИД Ирана призвал Трампа к дипломатическому разрешению противоречий

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал президента США Дональда Трампа разрешить дипломатическим путем противоречия между двумя странами и не поддаваться влиянию советников и союзников, которые, по его мнению, подталкивают Вашингтон к войне с Тегераном. Об этом Зариф написал во вторник на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дональд Трамп, отвергните фальшивую историю команды Б. и ее жажду вечной войны", - написал Зариф. "Дипломатия равнозначна благоразумию, а не слабости", - добавил Зариф.

Под своей записью глава МИД Ирана разместил в Twitter отрывок из статьи помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, опубликованной в 2017 году, в которой тот выступал против сохранения международного соглашения по ядерной программе Ирана. При этом Зариф выделил в статье Болтона слова: "Иран никогда не выигрывал ни одной войны, но никогда не проигрывал на переговорах".

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