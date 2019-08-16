Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название

16 августа 2019 10:09 (UTC+04:00)

Танкер с иранской нефтью Grace 1, освобожденный властями Гибралтара после задержания, продлившегося более месяца, направится в Средиземное море под другим названием, сообщил замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами, cообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Танкер Grace 1 по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Исламской Республики Иран, изменив название на Adrian Darya", - цитирует иранское телевидение слова Эслами. По его словам, свое плавание судно начнет после заправки.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.

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