Тегеран не давал гарантий, что освобожденный танкер не отправится в Сирию

16 августа 2019 13:31 (UTC+04:00)

Тегеран не давал никаких гарантий, что танкер Grace 1 после освобождения властями Гибралтара не отправится в Сирию. Об этом заявил в пятницу официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран не давал никаких гарантий, что танкер Grace 1 не отправится в Сирию, - приводит его слова агентство Tasnim. - С самых первых часов задержания судна мы заявляли, что Сирия не является местом назначения танкера, и продолжаем говорить то же самое. Но если бы он и направлялся в сирийскую республику, то это только наше дело".

Мусави напомнил, что "Тегеран поддерживает Дамаск во всех областях, включая нефть и энергетику". "Эта деятельность является законной, и никакая третья страна не имеет к этому отношения. Иран будет продавать свою нефть любому покупателю, старому или новому", - подчеркнул он.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Полиция Гибралтара арестовала капитана этого судна, старшего помощника и двух членов экипажа.

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