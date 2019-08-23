США понесли потери у берегов Ирана: авианосец «Авраам Линкольн» лишился пяти самолетов

Вашингтон понес новые потери в ходе проведения операции в Персидском заливе. Американский флот у берегов Ирана одновременно лишился пяти военных самолётов, передает Trend со ссылкой на Free-news.su.

Мощь авианосной группировки США, дислоцирующейся возле Ормузского пролива, оказалась серьезно подорвана. Американский авианосец «Авраам Линкольн», действующий в составе эскадры возле побережья Ирана, понес большие потери. В результате трагического инцидента повреждены пять военных самолётов, из которых четыре — истребители F-18.

По информации, просочившейся в зарубежные СМИ, во время неудачной посадки самолёта E-2D Hawkeye произошла катастрофа. Экипаж разведывательного борта не справился с управлением и врезался в поданные на верхнюю палубу истребители.

Это привело к серьезному повреждению четырех морских перехватчиков F-18 Super Hornet, из которых двум нанесен существенный ущерб, предполагающий длительный ремонт или списание. Самолет E-2D Hawkeye также получил значительные повреждения и не может выполнять разведывательные полеты.

Пентагон, как и командование ВМС США, утаивает подробности произошедшего инцидента. По данным ряда источников известно, что E-2D Hawkeye выполнял задачу по обеспечению безопасности морских судов в Ормузском проливе. При заходе на посадку экипаж не сумел его вовремя остановить, так как оказались неисправны тормозные троса. Самолет занесло и отбросило на находящиеся на верхней палубе авианосца «Авраам Линкольн» истребители. По неподтвержденным сведениям в результате ЧП два американских военнослужащих получили ранения.

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