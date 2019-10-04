Иранские хакеры пытались совершить кибератаки против предвыборной кампании Трампа

4 октября 2019 23:52 (UTC+04:00)

Иранские хакеры пытались взломать учетные записи, связанные с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. Такое утверждение в пятницу опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что попытки не увенчались успехом.

Ранее компания Microsoft заявила о том, что в пятницу выявила хакерскую деятельность, проистекающую, по ее мнению, из Ирана, целью которой являлся взлом учетных записей ряда представителей руководства США, а также участника президентской гонки.

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