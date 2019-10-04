Иранские хакеры пытались совершить кибератаки против предвыборной кампании Трампа

Иранские хакеры пытались взломать учетные записи, связанные с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. Такое утверждение в пятницу опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что попытки не увенчались успехом.

Ранее компания Microsoft заявила о том, что в пятницу выявила хакерскую деятельность, проистекающую, по ее мнению, из Ирана, целью которой являлся взлом учетных записей ряда представителей руководства США, а также участника президентской гонки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.