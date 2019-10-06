В Иране заявили о готовности продолжить отказ от обязательств по ядерной сделке

Тегеран готов вернуться к полному исполнению ядерной сделки, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обещания, но продолжит сокращение обязательств, если этого не произойдет. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если противоположная сторона сделает соответствующие шаги, то Иран готов вернуться [к соглашению]. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств", - приводятся слова Камальванди на официальном сайте правительства Ирана. При этом он подчеркнул, что "Тегеран продолжит сотрудничество с ЕС по проектам в атомной сфере".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничения исследовательской деятельности по атому.

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