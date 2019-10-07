Иран временно отменил визы для иракцев

7 октября 2019 15:40 (UTC+04:00)

Тегеран временно отменяет визы для иракцев. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство Ирана в Багдаде.

"Все граждане Ирака с 24 октября до 27 декабря могут совершить поездку в Иран, не нуждаясь для этого в получении визы в иранских представительствах в Ираке", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что подобная мера принята для укрепления дружественных отношений с Ираком в ответ на отмену виз для иранцев в важные для иранцев с религиозной точки зрения месяцы – Мухаррам и Сафар, когда шииты из Ирана совершают паломничество к святым местам в Ираке.

Однако в то же время эта мера предпринята на фоне продолжающихся в Ираке протестов.

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