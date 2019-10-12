Утечка нефти из иранского танкера остановлена

12 октября 2019 13:30 (UTC+04:00)

Утечка нефти из атакованного близ Саудовской Аравии иранского танкера была остановлена. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил агентству Mehr источник.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.

"Нет, утечка содержимого остановлена. Если бы продолжалась утечка нефти, танкер не смог бы плыть", - сказал агентству осведомлённый источник, отвечая на вопрос, продолжается ли утечка.

При этом он добавил, что танкер "движется в сторону вод Персидского залива" и выразил надежду, что судно "в целости войдет в иранские воды".

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