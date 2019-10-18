Зариф обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии

18 октября 2019 22:25 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на севере Сирии, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глава МИД Ирана в продолжение своих консультаций с властями региональных стран обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по телефону последние события в регионе, в особенности ситуацию на севере Сирии", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале иранского МИД.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По его словам, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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