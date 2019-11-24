Власти Ирана заявили, что среди зачинщиков беспорядков в стране выявлены сторонники ИГ

24 ноября 2019 16:12 (UTC+04:00)

Сторонники нескольких террористических организаций выявлены среди зачинщиков и наиболее активных участников беспорядков, происшедших в минувшие дни в ряде провинций Ирана. Соответствующую информацию, как сообщил иранский телеканал Press TV, обнародовал в воскресенье губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "среди тех, кто провоцировал беспорядки, были идентифицированы сторонники террористических группировок". Среди них Базванд назвал такие экстремистские структуры, как "Исламское государство" (ИГ) и "Моджахедин-э Халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), которая признана в Иране террористической.

Губернатор Керманшаха пояснил, что наиболее активные участники беспорядков "нападали как на полицейских, так и на простых граждан, нанесли серьезный ущерб общественной собственности, многим предприятиям бизнеса в провинции". Сторонники террористических групп, добавил Базванд, арестованы и "их будут судить по закону".

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