В Багдаде наряду с генералом Сулеймани были убиты четыре иранских командира

3 января 2020 21:42 (UTC+04:00)

Тегеран /Trend/ - В результате воздушного налета США в Багдаде в пятницу, наряду с генералом Сулеймани были убиты четыре иранских командира, объявил Штаб спецподразделения "Кудс" Ирана.

Как передает Trend со ссылкой на Штаб иранских сил "Кудс", в заявлении объявлены имена иранских командиров, погибших при нападении США в Ираке: "В результате атаки были убиты 10 человек, пять из них были командующими военных подразделений - бригадный Генерал Хассан Пур Джафари, полковник Шахруд Мозафариниа, майор Хади Тароми и капитан Вахид Заманиан."

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и командующий милиции Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции было пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

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