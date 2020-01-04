Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь

4 января 2020 20:06 (UTC+04:00)

Убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, США встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран", - сказал Роухани на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Тегеране.

Роухани добавил, что США "самым преступным образом" убили генерала Сулеймани, который "олицетворял мировую борьбу с терроризмом". По его словам, Вашингтону придется поплатиться.

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