В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек
БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в одном из пунктов Хойского района провинции Западный Азербайджан пострадали 75 человек, прием раненых продолжается.
Об этом, как передает Trend, сказал директор Управления скорой помощи Ирана Муджтаба Комри Асл.
Директор управления добавил, что большинство раненых были выписаны. Только шесть человек были госпитализированы.
Отметим, что сегодня в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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