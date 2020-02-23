Второе землетрясение магнитудой выше 5 произошло на северо-западе Ирана
Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз (население около 1,5 млн человек).
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Отметим, что ранее в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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