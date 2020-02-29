Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране

Минздрав Ирана опроверг информацию СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране, назвав такие публикации "соревнованием во лжи", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур отреагировал в Twitter на информацию BBC Persian о 210 погибших.

По его словам, "BBC Persian, опасаясь оказаться в тени саудовских и албанских сетей в соревнованиях на ложь", победило, опубликовав информацию без указания источника с данными по смертельным случаям от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

"Даже число лиц, которые в этот промежуток времени скончались от ТОРС, возможно, не доходит до этого показателя", - сообщил, в свою очередь, Джаханпур агентству IRNA.

По состоянию на пятницу, с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.