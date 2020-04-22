Рухани: торговля между Ираном и Турцией должна продолжаться

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость работать над развитием, укреплением двусторонних, региональных и международных отношений между Тегераном и Анкарой, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В телефонном разговоре в среду президенты Ирана Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что отношения между двумя странами являются дружественными, братскими и расширяются для обеспечения интересов двух стран и установления стабильности и прочной безопасности в регионе. Было подчеркнуто также двустороннее, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Анкарой.

«Иран и Турция доказали, что они были вместе в трудные времена, и сегодня мы должны помогать друг другу, расширяя сотрудничество», сказал Рухани.

Ссылаясь на успехи Ирана и ценный опыт работы в борьбе с коронавирусом, Рухани подчеркнул необходимость взаимодействия должностных лиц и передачи опыта двух стран в этом отношении.

Президент подчеркнул важность консультаций и переговоров между лидерами Ирана, Турции и России для реализации договоренностей в рамках Астанинского процесса.

Рухани также приветствовал предложение президента Турции провести саммит Ирана, Турции и России в рамках Астанинского процесса и провести заседание Высшего совета сотрудничества между Ираном и Турцией посредством видеоконференции.