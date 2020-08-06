Иран начал экспортировать оборудование для изготовления масок

Исполняющий обязанности министра промышленности, рудников и торговли Хоссейн Модаррес Хиабани сказал, что хотя в первые дни вспышки коронавируса Иран импортировал оборудование для производства масок из-за границы, но сегодня страна стала экспортером этого оборудования сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«Таким же образом мы смогли увеличить ежедневное производство 190 000 масок в первые дни вспышки коронавируса в начале марта прошлого года до более чем 11 млн.», - отметил он.

«В связи с этим швейные фабрики помогли нам достичь этой цели, сменив вид разрешенного использования и работая в три смены», - добавил он.

Из в общей сложности 11 млн. масок, произведенных в стране, более 5 млн. 900 тысяч - продукция промышленного назначения, 2,7 миллиона - продукция для мастерских, более 480 тысяч - маски N95 и более двух млн. – остальная продукция.