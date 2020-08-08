В Иране объявили, что 97% лекарств производится внутри страны

В настоящее время 97% необходимых лекарств в стране производятся внутри страны, и Иран обладает значительными возможностями в области производства лекарств, разработки лекарственных препаратов, знаний в области фармацевтики и даже поставок отечественного сырья, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения Мохаммад-Реза Шанесаз сегодня на совещании сказал: «Потребность в импорте лекарств в стране составляет около 3% потребляемых лекарств. Около половины этого объема связано с лекарствами, которые только что были введены в мировую сеть лекарств, и через некоторое время мы сможем производить эти лекарства внутри страны. По этой причине и из-за того, что страна уделяет внимание отечественным продуктам, у нее нет проблем с лекарствами, необходимыми людям».

Шанесаз также указал на саботаж некоторых западных компаний при поставках необходимых специальных лекарств и сказал, что «враги планировали создать проблему, создав дефицит определенных конкретных лекарств, которые мы пытались преодолеть, полагаясь на внутреннюю часть».