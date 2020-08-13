Постпред США призвала проголосовать за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт призвала всех членов Совета Безопасности ООН поддержать проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, представленный Вашингтоном. Соответствующее заявление было опубликовано в среду на сайте американского постпредства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю всех членов Совета Безопасности [ООН] осознать реальные последствия прекращения этого оружейного эмбарго. Главная цель Совета Безопасности - содействие миру и безопасности во всем мире. Если не продлить оружейное эмбарго, то это будет издевкой над той священной обязанностью, с опорой на которую была создана Организация Объединенных Наций", - говорится в сообщении Крафт.

Постпред также подтвердила, что проект документа был представлен сегодня: "Сегодня Соединенные Штаты представили проект резолюции Совета Безопасности о продлении существующего эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений и их покупку у него".