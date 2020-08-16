Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан

Иран направил вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстан. Об этом сообщил МИД Кыргызстана в пятницу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Вторая партия гуманитарной помощи Ирана содержит медицинское оборудование (ИВЛ, термометры и пульсоксиметры), а также средства для выявления Covid-19 (ПЦР-тесты и ИФА-анализ), которые будут использованы для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстане.

В официальной церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие, с кыргызской стороны – Статс-секретарь министерства здравоохранения КР Шадыханов К.Т., Посол Кыргызстана в Иране А.Абдуразаков и Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази.

Оказываемая Ираном гуманитарная помощь, невзирая на испытываемые Правительством этой страны трудности в борьбе с коронавирусом, свидетельствует о наличии теплых братских отношений между двумя государствами, основанными на взаимной поддержке.