БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:31 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах от города Дамган провинции Семнан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.