В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:31 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в семи километрах от города Дамган провинции Семнан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
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