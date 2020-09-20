В Иране растет число заразившихся COVID-19

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 3 097 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся вирусом в Иране достигло 422 140 человек, из них состояние 3 898 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 183 человека, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 24 301 случая.

Представитель министерства отметила, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 359 570 человек.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,74 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов)