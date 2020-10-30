Афганистан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил, что Министерство труда и социальных дел подписало меморандум о взаимопонимании с Исламской Республикой Иран по торговым отношениям и уровню сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В заявлении президента говорится, что на встрече, проведенной в Президентском дворце по этому поводу, официальные лица из различных ведомств обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, вопросы беженцев, железную дорогу Хаф-Герат, электричество и культурные отношения.

В заявлении отмечается, что президент Ашраф Гани поручил должностным лицам соответствующих ведомств провести всесторонние исследования с целью реализации предложений Ирана.