Афганистан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил, что Министерство труда и социальных дел подписало меморандум о взаимопонимании с Исламской Республикой Иран по торговым отношениям и уровню сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
В заявлении президента говорится, что на встрече, проведенной в Президентском дворце по этому поводу, официальные лица из различных ведомств обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, вопросы беженцев, железную дорогу Хаф-Герат, электричество и культурные отношения.
В заявлении отмечается, что президент Ашраф Гани поручил должностным лицам соответствующих ведомств провести всесторонние исследования с целью реализации предложений Ирана.
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