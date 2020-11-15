Артиллерия Ирана нанесла удар по позициям боевиков у северо-западной границы

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны.

Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что удар пыл нанесен "по ту сторону северо-западной границы". При этом не уточняется, о территории какого государства идет речь.