В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час

Запрет на передвижение в пределах города вводится с 21 ноября в ряде городов Ирана, которые входят в "красную" зону распространения коронавируса. Об этом сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на национальный штаб по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет на передвижение будет действовать каждый день в течение двух недель с 21:00 до 04:00. Кроме того, вводится карантин, предполагающий ограничение работы всех частных и государственных учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.

Под ограничения, которые будут действовать в течение двух недель, в общей сложности подпадает около 150 городов, включая Тегеран.