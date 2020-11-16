В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час
Запрет на передвижение в пределах города вводится с 21 ноября в ряде городов Ирана, которые входят в "красную" зону распространения коронавируса. Об этом сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на национальный штаб по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Запрет на передвижение будет действовать каждый день в течение двух недель с 21:00 до 04:00. Кроме того, вводится карантин, предполагающий ограничение работы всех частных и государственных учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.
Под ограничения, которые будут действовать в течение двух недель, в общей сложности подпадает около 150 городов, включая Тегеран.
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