Иран экспортировал 740 тыс. тонн яблок в прошлом году

В этом году 4 млн 120 тыс. тонн яблок производится в Иране, который показывает рост на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил генеральный директор Управления холодных и сушеных фруктов Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Дараб Хасани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Ожидается, что в этом году производится 4 млн 466 тыс. тонн фруктов в стране, 120 тыс. тонн из которых – яблоко», отметил он.

По его словам, запас яблок Ирана в настоящее время является 1 млн 300 тыс. тонн, который увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Он добавил, что в 2019 году 740 тыс. тонн из сохраненных яблок были экспортированы.

Он назвал Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Фарс, Тегеран, Исфахан, Хорасан Резави и Ардебиль основными центрами производства яблок в стране.

Ежегодно 1-1,5 млн тонн яблок экспортируется из Ирана.