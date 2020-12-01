В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии
Иранский телеканал Al Alam раскрыл подробности об оружии, стрелявшем в физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По информации источника, оно управлялось через спутник, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.
Сообщается, что убийство было совершено для того, чтобы усилить давление на Иран и затормозить научный прогресс.
Ранее агентство Fars сообщало, что Фахризаде был убит из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Пулемет был установлен в Nissan, стоявшем на обочине дороги, который после стрельбы взорвался. Отмечалось, что самих нападавших на месте в момент атаки не было.
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