За прошедший год иранский Мазандаран экспортировал полтонны икры в Европу и Азию

Генеральный директор Рыболовство Мазандарана Хасан Эсхаги сообщил, что в этом году к концу ноября из этой провинции в страны Европы и Азии было экспортировано 500 кг выращенной икры и 70 тонн мяса осетровых рыб, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В интервью ИРНА в среду Хасан Исхаги объявил, что Германия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Россия являются пунктами назначения для экспорта этих лучших продуктов мазандаранского рыболовства.

По его словам, экспорт этой продукции увеличился примерно на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года.