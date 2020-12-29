Министр энергетики Ирана обсудил с иракскими властями торгово-экономическое сотрудничество

Министр энергетики Исламской Республики Иран Реза Ардаканиан, который находится в Ираке во главе высокопоставленной делегации, заявил, что после шестилетнего перерыва в ближайшие недели в Тегеране состоится заседание совместной ирано-иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Специализированная делегация иракского правительства примет участие в этом заседании и проведет конструктивные консультации с иранским правительством и частным сектором для дальнейшего развития двусторонних отношений", сказал он журналистам по итогам консультаций с иракскими официальными лицами.

В ходе визита, министр энергетики Ирана провел отдельные встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, министрами электроэнергии и торговли и главой иракского центрального банка.

Во время переговоров были обсуждены двусторонние отношения в области электроэнергии, энергетики, торговли и задолженности Ирака перед Ираном за продажу электроэнергии и газа, а также метод оплаты, а также заседание совместной ирано-иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министерство электроэнергии Ирака должно более 5 миллиардов долларов за импорт газа Национальной иранской газовой компании, из которых 3 миллиарда долларов заблокировано в Центральном банке Ирака, а остальные 2 миллиардов долларов еще не выплачено Министерством электроэнергии Ирака.